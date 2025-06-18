Унаслідок російського обстрілу постраждали дві мешканки Херсона

Унаслідок вчорашнього обстрілу РФ у Дніпровському районі Херсона стало відомо про ще двох постраждалих.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Ще дві херсонки, постраждалі через учорашню масовану атаку російських дронів у Дніпровському районі, звернулися до лікарні", — ідеться у повідомленні.

У жінок 1953 та 2000 років народження діагностували вибухові травми та контузії. Наразі потерпілі — під наглядом медиків.