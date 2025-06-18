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Унаслідок російського обстрілу постраждали дві мешканки Херсона

Жінки зазнали вибухових травм і контузій.

Унаслідок російського обстрілу постраждали дві мешканки Херсона
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Унаслідок вчорашнього обстрілу РФ у Дніпровському районі Херсона стало відомо про ще двох постраждалих. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Ще дві херсонки, постраждалі через учорашню масовану атаку російських дронів у Дніпровському районі, звернулися до лікарні", — ідеться у повідомленні.

У жінок 1953 та 2000 років народження діагностували вибухові травми та контузії. Наразі потерпілі — під наглядом медиків.

  • У Корабельному районі Херсона близько опівночі російські війська атакували з дрона автівку швидкої допомоги. 
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