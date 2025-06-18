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У Херсоні росіяни знову атакували з дрона автівку "швидкої", поранено двох медиків

Також до лікарні звернувся 69-річний чоловік, якого близько 04:30 росіяни також атакували з дрона. 

У Херсоні росіяни знову атакували з дрона автівку "швидкої", поранено двох медиків
Наслідки атаки у Херсоні (архівне фото)
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

У Корабельному районі Херсона близько опівночі російські війська атакували з дрона автівку швидкої допомоги. 

Про це повідомила Херсонська ОВА.

"Близько опівночі у Корабельному районі Херсона росіяни атакували з дрона автівку «швидкої». Постраждав 34-річний парамедик та 42-річний екстрений медичний технік. У них контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми", - йдеться у повідомленні.

Постраждалим надали допомогу, подальше лікування - амбулаторно.

Також до лікарні звернувся 69-річний чоловік, якого близько 04:30 росіяни атакували з дрона. У нього - вибухова травма, уламкові поранення тулуба та руки. Медики оцінюють стан постраждалого як легкий.

Як повідомлялося, за минулу добу на Херсонщині внаслідок російських атак двоє людей загинули і 34 поранені

Росіяни регулярно тероризують Херсонщину обстрілами та дроновими атаками. При цьому вони обстрілюють цивільні автомобілі та об'єкти, рятувальників та медиків. 
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