Росіяни обстріляли Запоріжжя 13 "шахедами" (оновлено)

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram повідомив про атаку росіян на Запоріжжя із застосуванням ударних безпілотників. Для атаки ворога використав 13 БпЛА, повідомили в Telegram ОВА.
Атака спричинила три пожежі – площею 100, 300 та 800 метрів квадратних. Пошкоджені фасади і вікна багатоповерхівок, є руйнування складів, горіли машини.
Шкоди зазнало і промислове підприємство. За попередніми даними, потерпілих немає.
В обласній адміністрації повідомили, що ті, хто потребує допомоги, можуть звернутися до міського кол-центру:
15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80 або на лінію Запорізької ОВА: +38 0800 503 508.
Інформація щодо постраждалих людей у Запорізьку ОВА не надходила.
- Минулої ночі, як і чимало інших українських міст, Запоріжжя зазнало обстрілу: були пошкоджені підприємство, будинок та гуртожиток.