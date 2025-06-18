На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Запоріжжя 13 "шахедами" (оновлено)

Інформація про постраждалих не надходила.

Росіяни обстріляли Запоріжжя 13 "шахедами" (оновлено)
Росія атакувала Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА в Telegram

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram повідомив про атаку росіян на Запоріжжя із застосуванням ударних безпілотників. Для атаки ворога використав 13 БпЛА, повідомили в Telegram ОВА.

Атака спричинила три пожежі – площею 100, 300 та 800 метрів квадратних. Пошкоджені фасади і вікна багатоповерхівок, є руйнування складів, горіли машини. 

Наслідки атаки
Фото: Запорізька ОВА в Telegram
Наслідки атаки

Шкоди зазнало і промислове підприємство. За попередніми даними, потерпілих немає. 

В обласній адміністрації повідомили, що ті, хто потребує допомоги, можуть звернутися до міського кол-центру: 

15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80 або на лінію Запорізької ОВА: +38 0800 503 508. 

Наслідки атаки
Фото: Запорізька ОВА в Telegram
Наслідки атаки

Інформація щодо постраждалих людей у Запорізьку ОВА не надходила.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies