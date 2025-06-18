Росіяни обстріляли Запоріжжя 13 "шахедами" (оновлено)

Інформація про постраждалих не надходила.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram повідомив про атаку росіян на Запоріжжя із застосуванням ударних безпілотників. Для атаки ворога використав 13 БпЛА, повідомили в Telegram ОВА.

Атака спричинила три пожежі – площею 100, 300 та 800 метрів квадратних. Пошкоджені фасади і вікна багатоповерхівок, є руйнування складів, горіли машини.

Фото: Запорізька ОВА в Telegram Наслідки атаки

Шкоди зазнало і промислове підприємство. За попередніми даними, потерпілих немає.

В обласній адміністрації повідомили, що ті, хто потребує допомоги, можуть звернутися до міського кол-центру:

15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80 або на лінію Запорізької ОВА: +38 0800 503 508.

Фото: Запорізька ОВА в Telegram Наслідки атаки

Інформація щодо постраждалих людей у Запорізьку ОВА не надходила.