Головне за вівторок, 17 червня: наслідки масованої атаки на Київ, бої на Покровському напрямку, новий Генпрокурор

Бойові дії на Донеччині, 78 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нові антиросійські санкції Великої Британії. Яким запам’ятається 1210-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 кількість боїв на фронті сягнула 78.

29 штурмів росіян припали на Покровський напрямок.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 червня – в новині.

Міністерство закордонних справ організувало візит іноземних дипломатів до місця удару Росії по багатоквартирному будинку в Солом'янському районі Києва.

До зруйнованого будинку прибули представники понад 60 дипломатичних місій, акредитованих в Україні, зокрема - посли та тимчасові повірені. Їх супроводжував перший заступник міністра Сергій Кислиця.

"Міністерство закордонних справ висловлює вдячність іноземному дипломатичному корпусу за солідарність з Україною та українським народом на тлі російської агресії та варварських ударів", - йдеться в повідомленні.

Більше інформації – в новині.

Верховна Рада за поданням президента Володимира Зеленського підтримала призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України.

Як повідомляють нардепи, рішення підтримали 273 народні обранці.

Хто такий Руслан Кравченко – в новині.

Ліцензію у випадку порушень забиратимуть не у всієї лікарні, а за певним профілем.

Про це в інтерв'ю LB.ua у проєкті “Боляче” заявив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

“Ми зараз вносимо зміни в умови ліцензування. Бо є порушення - забираєш ліцензію на медпрактику повністю: закривається терапія, поліклініка і так далі. А порушення, яке передбачає забирання ліцензії, допустили травматологи. Тому змінимо умови, щоб не страждала вся багатопрофільна лікарня – будемо забирати по клінічних дисциплінах”, - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Національна служба здоров'я України розірвала договори за окремими напрямками із 24 медичними закладами. Рішення зумовлене невідповідністю лікарень вимогам щодо кадрів понад 60 днів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у межах саміту G7 у Канаді оголосив про новий пакет санкцій проти Росії.

Обмеження стосуються 30 осіб у фінансовому, військовому та енергетичному секторах.

«Ці санкції б’ють у саме серце військової машини Путіна, позбавляючи його здатності продовжувати варварську війну проти України», — заявив Стармер.

Під нові санкції потрапили 20 танкерів так званого «тіньового флоту» Росії, а також компанії Orion Star Group LLC і Valegro LLC-FZ, які займались екіпажами й управлінням цих суден.

Канада запроваджує нові санкції проти Росії та передає Україні військову допомогу.

Нашій державі виділять черговий транш кредиту в розмірі 2 мільярдів канадських доларів.

Докладніше – в новині.

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