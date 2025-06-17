​Викрадений росіянами журналіст Дмитро Хилюк утримується у Володимирській області РФ

Нещодавно звільнений з російського полону український військовослужбовець повідомив, що викрадений росіянами журналіст Дмитро Хилюк досі утримується у Володимирській області Росії.
Про це повідомляють “Репортери без кордонів”.
“Дмитро Хилюк досі живий. Заарештований 3 березня 2022 року в саду свого сімейного будинку на північ від столиці Києва, він з того часу перебуває під вартою Кремля. Востаннє його бачив на початку травня 2025 року “Влад”, нещодавно звільнений український солдат”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що український морський піхотинець бачив Дмитра Хилюка у виправній колонії ІК-7 у Пакіно, у Володимирській області.
Звільнений український військовослужбовець розповів, що українських в'язнів, як цивільних, так і військових, регулярно б'ють і позбавляють їжі. Через це, за словами іншого звільненого полоненого, Дмитро Хилюк став невпізнанним порівняно з його фотографіями до арешту і важив не більше 45 кілограмів.
За словами “Влада”, умови утримання дещо покращилися наприкінці 2024 року після візиту до в'язниці Пакіно делегації на чолі з Тетяною Москальковою, уповноваженою РФ з прав людини.
Втім, цього року ситуація знову погіршилася. Зокрема погіршилось постачання продуктів харчування, а доступ до медичної допомоги залишався дуже обмеженим, особливо щодо корости, яка є регулярним явищем у в'язниці.
Вважається, що у Пакіно досі ув'язнюються близько 300 українців.
“На початку травня 2025 року, незадовго до свого звільнення, Влад знову випадково зустрів Дмитра Хилюка в коридорі в'язниці. Журналіст, здається, йшов до лікаря. На той момент на ньому не було видно жодних видимих ознак жорстокого поводження чи травм. Загалом у Росії зараз утримується 29 українських журналістів, що робить її, безумовно, найбільшою у світі тюремною установою для іноземних журналістів”, - підсумували “Репортери без кордонів”.
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Дмитра Хилюка російські військові викрали 3 березня 2022 року в селі Козаровичі під час окупації Київщини. Торік правозахисна організація "Репортери без кордонів" підтвердила, що журналіст живий. Хилюк покинув СІЗО № 2 у Новозибкові, невеликому містечку Центральної Росії, неподалік кордону з Білоруссю та Україною, приблизно 13 травня 2023 року. Він перебував у цій в'язниці більше року без жодних правових підстав, що задокументовано організацією за допомогою кількох неопублікованих свідчень, які підтверджують його затримання.