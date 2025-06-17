​Викрадений росіянами журналіст Дмитро Хилюк утримується у Володимирській області РФ

Востаннє його там бачив український військовополонений на початку травня цього року.

Нещодавно звільнений з російського полону український військовослужбовець повідомив, що викрадений росіянами журналіст Дмитро Хилюк досі утримується у Володимирській області Росії.

Про це повідомляють “Репортери без кордонів”.

“Дмитро Хилюк досі живий. Заарештований 3 березня 2022 року в саду свого сімейного будинку на північ від столиці Києва, він з того часу перебуває під вартою Кремля. Востаннє його бачив на початку травня 2025 року “Влад”, нещодавно звільнений український солдат”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що український морський піхотинець бачив Дмитра Хилюка у виправній колонії ІК-7 у Пакіно, у Володимирській області.

Звільнений український військовослужбовець розповів, що українських в'язнів, як цивільних, так і військових, регулярно б'ють і позбавляють їжі. Через це, за словами іншого звільненого полоненого, Дмитро Хилюк став невпізнанним порівняно з його фотографіями до арешту і важив не більше 45 кілограмів.

За словами “Влада”, умови утримання дещо покращилися наприкінці 2024 року після візиту до в'язниці Пакіно делегації на чолі з Тетяною Москальковою, уповноваженою РФ з прав людини.

Втім, цього року ситуація знову погіршилася. Зокрема погіршилось постачання продуктів харчування, а доступ до медичної допомоги залишався дуже обмеженим, особливо щодо корости, яка є регулярним явищем у в'язниці.

Вважається, що у Пакіно досі ув'язнюються близько 300 українців.

“На початку травня 2025 року, незадовго до свого звільнення, Влад знову випадково зустрів Дмитра Хилюка в коридорі в'язниці. Журналіст, здається, йшов до лікаря. На той момент на ньому не було видно жодних видимих ознак жорстокого поводження чи травм. Загалом у Росії зараз утримується 29 українських журналістів, що робить її, безумовно, найбільшою у світі тюремною установою для іноземних журналістів”, - підсумували “Репортери без кордонів”.