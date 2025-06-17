Ветерани війни викладатимуть предмет «Захист України». Мінветеранів і Міносвіти підписали спільний указ

Ветерани мають передаватимуть учням практичні навички з основ військової справи, тактичної медицини, цивільного захисту та безпеки.

Міністерства у справах ветеранів і освіти 17 червня підписали спільний наказ, яким затвердили методичні рекомендації щодо працевлаштування ветеранів війни на посади вчителів навчального предмета "Захист України".

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

За її словами, ветерани «передаватимуть учням практичні навички з основ військової справи, тактичної медицини, цивільного захисту та безпеки», а їхній бойовий досвід – це «не лише практика, а й потужний чинник патріотичного виховання».

«Це рішення поєднує реінтеграцію захисників і довгострокове зміцнення національної стійкості», - додала Верещук.

Відповідно до наказу, профільні підрозділи обласних адміністрацій мають довести до відомі ці рекомендації керівникам закладів освіти.