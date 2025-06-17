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Ветерани війни викладатимуть предмет «Захист України». Мінветеранів і Міносвіти підписали спільний указ

Ветерани мають передаватимуть учням практичні навички з основ військової справи, тактичної медицини, цивільного захисту та безпеки.

Ветерани війни викладатимуть предмет «Захист України». Мінветеранів і Міносвіти підписали спільний указ
українські військові
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Міністерства у справах ветеранів і освіти 17 червня підписали спільний наказ, яким затвердили методичні рекомендації щодо працевлаштування ветеранів війни на посади вчителів навчального предмета "Захист України".

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

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За її словами, ветерани «передаватимуть учням практичні навички з основ військової справи, тактичної медицини, цивільного захисту та безпеки», а їхній бойовий досвід – це «не лише практика, а й потужний чинник патріотичного виховання».

«Це рішення поєднує реінтеграцію захисників і довгострокове зміцнення національної стійкості», - додала Верещук.

Відповідно до наказу, профільні підрозділи обласних адміністрацій мають довести до відомі ці рекомендації керівникам закладів освіти. 
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