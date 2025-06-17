Упродовж дня росіяни обстрілювали Херсонщину: одна людина загинула, 27 - дістали поранень

На Херсонщині упродовж дня внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 27 дістали поранень.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні росіяни здійснили масовану атаку населених пунктів області з використанням артилерії та дронів різного типу.

"Станом на 17:45 відомо про одну загиблу людину та 27 поранених. Внаслідок артилерійського удару у селі Новокаїри загинув чоловік, у Білозерці від вибуху артснаряду – ще один чоловік дістав поранень. Протягом дня ворог атакував Херсон, Новоолександрівку та Широку Балку за допомогою БпЛА. Через це загалом постраждало 26 людей. Дані уточнюються", - повідомили в прокуратурі.

Пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад, гаражі та автотранспорт.