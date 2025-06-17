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Трамп: Виключення Росії з G8 було помилкою

Лідер США думає, що якби Росія залишилася у G8, «Путін не вторгся б в Україну у 2022 році».

Трамп: Виключення Росії з G8 було помилкою
Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про виключення Росії з "Великої вісімки" після анексії Криму у 2014 році було, на його думку, помилковим, передає Sky News.

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«Це була велика помилка», — сказав Трамп.

Він додав, що якби Росія залишилася у G8, «Путін не вторгся б в Україну у 2022 році». За словами Трампа, Путін «спілкується зі мною. З іншими він не розмовляє… Він дуже незадоволений тим, що сталося».

«Можу сказати, що він фактично не спілкується з тими, хто його виключив, і я з ним погоджуюсь», — підкреслив Трамп.

  • Росію виключили з G8 у 2014 році після анексії Криму. Відтоді група повернулася до формату G7.
  • Тим часом адміністрація Трампа нещодавно розпустила міжвідомчу робочу групу, створену для розробки стратегій тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів щодо України.
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