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ЗМІ: Пакистан і США прагнуть укласти швидку торговельну угоду

Ісламабад намагається утихомирити Вашингтон, щоб домогтися відстрочки від 29% взаємних тарифів, введених Трампом, які наразі призупинені до липня. 

ЗМІ: Пакистан і США прагнуть укласти швидку торговельну угоду
Фото: EPA/UPG

Посадовці Пакистану та США провели переговори на високому рівні щодо тарифів і мають на меті якомога швидше завершити торговельну угоду.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву Ісламабаду.

Південноазійська країна наполягає на знятті відповідних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

16 червня відбулася віртуальна дискусія між міністром фінансів Пакистану Мухаммадом Аурангзебом та міністром торгівлі США Говардом Лутніком, повідомили у фінансовому відомстві Пакистану.

Обидві сторони вирішили продовжити переговори щодо завершення торговельної угоди “якомога швидше”. Детальні обговорення на технічному рівні очікуються найближчими днями.

Ісламабад намагається утихомирити США, щоб домогтися відстрочки від 29% взаємних тарифів, введених Трампом, які наразі призупинені до липня. Уряд прем'єр-міністра Шехбаза Шаріфа прагне закупити більше товарів зі США, зокрема бавовну та соєві боби, та усунути нетарифні бар'єри, введені Вашингтоном, сказав Аурангзеб Bloomberg у квітні.

США є найбільшим експортним ринком Пакистану з більше ніж 5 мільярдами доларів річного експорту на 2024 рік, тоді як імпорт Пакистану зі США становить близько 2,1 мільярда доларів.
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