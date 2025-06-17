ЄС хоче відродити фінансову практику, пов'язану з кризою 2008 року

Блок стверджує, що є запобіжники, які мають вберегти від нової кризи.

Євросоюз хоче відродити фінансову практику, яку часто асоціюють із кризою 2008 року. Очікується, що нині Єврокомісія опублікує пакет законодавства, спрямований на відродження індустрії "сек’юритизації" – попри те, що посткризові закони майже викорінили використання цієї практики в блоці, пише Politico.

Сек'юритизація – це практика, коли неліквідні активи або грошові потоки від них перетворюють на цінні папери і продають на ринку. Це дозволяє банкам перемістити деякі активи зі своїх балансів, надаючи їм більше можливостей для нових кредитів.

Під час кредитного буму до 2008 року американські банки продавали свої найсумнівніші "субстандартні" кредити інвесторам по всьому світу. Коли на ринку житла в Штатах луснула бульбашка і позичальники масово оголосили дефолт – почалася світова фінансова криза.

Брюссель хоче послабити правила, що регулюють цю практику, а це означає, що банкам доведеться відкладати менше капіталу під кредити, якими вони торгують, а також полегшити правила належної перевірки та звітності щодо цієї практики. Але Комісія наполягає на тому, що залишиться достатньо запобіжних заходів для захисту від повторення 2008 року.