На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ірина Блохіна про графік тренувань Онофрійчук: «Приходимо в зал о 9 ранку і працюємо щонайменше 10 годин»
Ексклюзив Ірина Блохіна про графік тренувань Онофрійчук: «Приходимо в зал о 9 ранку і працюємо щонайменше 10 годин»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
ГоловнаСвіт

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію нового начальника генштабу Ірану – Алі Шадмані

Його попередника ліквідували ще під час першого удару ізраїльської операції «Лев, що повстає» проти Ірану.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію нового начальника генштабу Ірану – Алі Шадмані
Алі Шадмані
Фото: іранські медіа

Унаслідок точних розвідданих, отриманих Управлінням військової розвідки ЦАХАЛу, та раптової можливості, що з’явилася вночі (у вівторок), Ізраїльські військово-повітряні сили (ВПС) завдали удару по укомплектованому командному центру в самому серці Тегерана й ліквідували Алі Шадмані – воєнного начальника штабу, найстаршого військового командувача та найближчу до верховного лідера Алі Хаменеї фігуру, йдеться у пресрелізі ЦАХАЛу. 

Шадмані обіймав посаду воєнного начальника штабу і командувача надзвичайного командування Збройних сил Ірану.

Він командував як Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), так і регулярною армією Ірану.

Його було призначено командувачем Збройних сил Ірану після того, як його попередника було ліквідовано під час першого удару операції «Лев, що повстає».

Support LB.ua

Центр надзвичайного командування «Хатам аль-Анбія» під його керівництвом відповідав за управління бойовими операціями та затвердження планів застосування вогневої сили Ірану. На своїх посадах Шадмані безпосередньо впливав на оперативні плани Ірану, спрямовані проти держави Ізраїль.

До ліквідації свого попередника Шадмані був заступником командувача надзвичайного командного центру «Хатам аль-Анбія» та очолював Оперативне управління в Генеральному штабі Збройних сил Ірану.

ЦАХАЛ зазначає, що ліквідація Шадмані є черговим ударом по вищому військовому керівництву Ірану і серйозно послаблює ланцюг командування збройних сил режиму.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies