ЦАХАЛ заявив про ліквідацію нового начальника генштабу Ірану – Алі Шадмані

Його попередника ліквідували ще під час першого удару ізраїльської операції «Лев, що повстає» проти Ірану.

Унаслідок точних розвідданих, отриманих Управлінням військової розвідки ЦАХАЛу, та раптової можливості, що з’явилася вночі (у вівторок), Ізраїльські військово-повітряні сили (ВПС) завдали удару по укомплектованому командному центру в самому серці Тегерана й ліквідували Алі Шадмані – воєнного начальника штабу, найстаршого військового командувача та найближчу до верховного лідера Алі Хаменеї фігуру, йдеться у пресрелізі ЦАХАЛу.

Шадмані обіймав посаду воєнного начальника штабу і командувача надзвичайного командування Збройних сил Ірану.

Він командував як Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), так і регулярною армією Ірану.

Його було призначено командувачем Збройних сил Ірану після того, як його попередника було ліквідовано під час першого удару операції «Лев, що повстає».

Центр надзвичайного командування «Хатам аль-Анбія» під його керівництвом відповідав за управління бойовими операціями та затвердження планів застосування вогневої сили Ірану. На своїх посадах Шадмані безпосередньо впливав на оперативні плани Ірану, спрямовані проти держави Ізраїль.

До ліквідації свого попередника Шадмані був заступником командувача надзвичайного командного центру «Хатам аль-Анбія» та очолював Оперативне управління в Генеральному штабі Збройних сил Ірану.

ЦАХАЛ зазначає, що ліквідація Шадмані є черговим ударом по вищому військовому керівництву Ірану і серйозно послаблює ланцюг командування збройних сил режиму.