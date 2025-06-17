ЗМІ: 34 палестинці загинули внаслідок вогню поблизу центрів розподілу допомоги у Смузі Гази

Щонайменше 34 палестинці загинули в понеділок у нових перестрілках на дорогах, що ведуть до центрів розподілу продуктів харчування в Смузі Гази, пише France24.

Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я анклаву, яким керує теругруповання ХАМАС.

Свідки стверджують, що ізраїльські війська відкрили вогонь, намагаючись контролювати натовп.

Ця кількість жертв стала найбільшою за весь час майже щоденного вогню на тлі переміщення тисяч палестинців через контрольовані ізраїльськими військовими райони, щоб дістатися до продовольчих центрів.

Міністерство повідомляє, що кілька сотень людей загинули та сотні отримали поранення внаслідок таких перестрілок з моменту відкриття центрів, якими керує приватний підрядник “Гуманітарний фонд Гази”.

У Газі заявили, що 33 людини загинули поблизу південного міста Рафах, та ще одна – дорогою до центру GHF у центральній частині Гази. Також повідомляють, що ще четверо людей загинули в інших місцях.

За словами двох палестинців, які були в натовпі, ізраїльські війська почали стріляти, коли тисячі палестинців зібралися близько 4-ї ранку на кільцевій розв'язці Прапора перед запланованим часом відкриття продовольчого центру Рафах.

Польовий шпиталь Червоного Хреста неподалік прийняв близько 200 поранених, що є найбільшою кількістю жертв за один раз, йдеться у заяві Міжнародного комітету Червоного Хреста. Лише днем раніше до закладу доставили близько 170 осіб, більшість з яких отримали вогнепальні поранення під час спроби дістатися до центру GHF.

За інфорацією медиків, цей день став найсмертоноснішим на пунктах розповсюдження їжі з 2 червня, коли загинула 31 людина.