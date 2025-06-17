Трамп достроково залишив саміт G7 через війну на Близькому Сході

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обірвав візит до Канади на саміт "Великої сімки" та терміново повертається у Вашингтон через ситуацію на Близькому Сході.

Як пише CNN, таку офіційну причину дострокового завершення участі глави держави у зібранні лідерів найсильніших економік світу озвучила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Трамп також наказав членам ради національної безпеки бути готовими до засідання, а радникам - спробувати організувати зустріч з іранською стороною для можливого підписання угоди щодо ядерної програми.