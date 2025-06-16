ЗМІ: уряд Канади готує новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Канади планує цього тижня оголосити новий пакет допомоги Україні.
Про це пише CBC News з посиланням на джерела.
Очікується, що премʼєр-міністр Канади Марк Карні оголосить про додаткову допомогу Україні під час саміту G7.
Уряд Канади раніше виділив 2 млрд канадських доларів (близько 1,5 млрд дол. США) на військову допомогу Україні та розширення оборонних партнерств.
"Уряд завтра розкриє, яка частина з цієї суми піде на допомогу Україні і у якій формі", — пише мовник.
Завтра під час саміту G7 очікується зустріч Марка Карні і Володимира Зеленського, а також спільний рробочий сніданок на тему “Сильна та суверенна Україна”, до участі в якому запрошені усі присутні на саміті лідери.
Саміт G7 у Канаді. Основні питання
- Саміт проходить на тлі взаємних обстрілів Ізраїлю та Ірану, намагань досягнути припинення вогню в Україні та ризику торговельної війни, спричиненого тарифами Дональда Трампа. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер, вирушаючи до Канади, сказав журналістам, що очікує на "інтенсивні дискусії" з усіх трьох питань.
- BBC пише, що пріоритети Канади зосереджені на розбудові міцнішої економіки та зміцненні миру та безпеки, включно з використанням можливостей штучного інтелекту та зміцненням важливих ланцюгів постачання корисних копалин. До порядку денного включили і кліматичні зміни, хоча нових широких зобов'язань з цього приводу на саміті не очікують.
- Обговорення війни в Україні заплановане на вівторок. Український президент закликатиме до нових санкцій проти Росії, яка не планує закінчувати війну. На посиленні санкцій, зокрема проти російської нафти, збираються наполягати і європейські лідери.