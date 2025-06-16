ЗМІ: уряд Канади готує новий пакет військової допомоги Україні

Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСвіт

ЗМІ: уряд Канади готує новий пакет військової допомоги Україні

Раніше уряд Канади виділив  близько $1,5 млрд на військову допомогу Україні.

ЗМІ: уряд Канади готує новий пакет військової допомоги Україні
Фото: Facebook

Уряд Канади планує цього тижня оголосити новий пакет допомоги Україні.

Про це пише CBC News з посиланням на джерела.

Очікується, що премʼєр-міністр Канади Марк Карні  оголосить про додаткову допомогу Україні під час саміту G7.

Уряд Канади раніше виділив 2 млрд канадських доларів (близько 1,5 млрд дол. США) на військову допомогу Україні та розширення оборонних партнерств. 

"Уряд завтра розкриє, яка частина з цієї суми піде на допомогу Україні і у якій формі", — пише мовник. 

Завтра під час саміту G7 очікується зустріч Марка Карні і Володимира Зеленського, а також спільний рробочий сніданок на тему “Сильна та суверенна Україна”, до участі в якому запрошені усі присутні на саміті лідери.

Саміт G7 у Канаді. Основні питання

  • Саміт проходить на тлі взаємних обстрілів Ізраїлю та Ірану, намагань досягнути припинення вогню в Україні та ризику торговельної війни, спричиненого тарифами Дональда Трампа. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер, вирушаючи до Канади, сказав журналістам, що очікує на "інтенсивні дискусії" з усіх трьох питань.
  • BBC пише, що пріоритети Канади зосереджені на розбудові міцнішої економіки та зміцненні миру та безпеки, включно з використанням можливостей штучного інтелекту та зміцненням важливих ланцюгів постачання корисних копалин. До порядку денного включили і кліматичні зміни, хоча нових широких зобов'язань з цього приводу на саміті не очікують.
  • Обговорення війни в Україні заплановане на вівторок. Український президент закликатиме до нових санкцій проти Росії, яка не планує закінчувати війну. На посиленні санкцій, зокрема проти російської нафти, збираються наполягати і європейські лідери.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies