ЗМІ: уряд Канади готує новий пакет військової допомоги Україні

Раніше уряд Канади виділив близько $1,5 млрд на військову допомогу Україні.

Уряд Канади планує цього тижня оголосити новий пакет допомоги Україні.

Про це пише CBC News з посиланням на джерела.

Очікується, що премʼєр-міністр Канади Марк Карні оголосить про додаткову допомогу Україні під час саміту G7.

Уряд Канади раніше виділив 2 млрд канадських доларів (близько 1,5 млрд дол. США) на військову допомогу Україні та розширення оборонних партнерств.

"Уряд завтра розкриє, яка частина з цієї суми піде на допомогу Україні і у якій формі", — пише мовник.

Завтра під час саміту G7 очікується зустріч Марка Карні і Володимира Зеленського, а також спільний рробочий сніданок на тему “Сильна та суверенна Україна”, до участі в якому запрошені усі присутні на саміті лідери.

Саміт G7 у Канаді. Основні питання