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Україна розраховує на допомогу Австрії в питанні коштів олігархів, що переховуються там від правосуддя

Відповідну заяву президент зробив у Відні. 

Україна розраховує на допомогу Австрії в питанні коштів олігархів, що переховуються там від правосуддя
Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Україна розраховує на співпрацю з Австрією у питанні статків олігархів і колишніх політичних діячів, які переховуються там від українського правосуддя. Про це президент Володимир Зеленський на пресконференції з австрійським колегою Александаром ван дер Белленом у Відні.

Зеленський сказав у цьому чутливому питанні Україна розраховує на підтримку Австрії. І держави, і суспільства. 

"Використовують (олігархи і експолітики. – Ред.) Австрію як схованку для зберігання їх вкрадених активів. Це питання справедливості, тим більше в час війни", – сказав Зеленський. 

Також Україна розраховує на підтримку Австрії на шляху до ЄС, зокрема відкритті кластерів. 
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