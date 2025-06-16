Україна розраховує на допомогу Австрії в питанні коштів олігархів, що переховуються там від правосуддя

Україна розраховує на співпрацю з Австрією у питанні статків олігархів і колишніх політичних діячів, які переховуються там від українського правосуддя. Про це президент Володимир Зеленський на пресконференції з австрійським колегою Александаром ван дер Белленом у Відні.

Зеленський сказав у цьому чутливому питанні Україна розраховує на підтримку Австрії. І держави, і суспільства.

"Використовують (олігархи і експолітики. – Ред.) Австрію як схованку для зберігання їх вкрадених активів. Це питання справедливості, тим більше в час війни", – сказав Зеленський.

Також Україна розраховує на підтримку Австрії на шляху до ЄС, зокрема відкритті кластерів.