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​​Туреччина підвищує плату за прохід через Босфор та Дарданелли

Із 1 липня вартість "золотого франка", який використовується для розрахунку зборів, що стягуються з суден, буде збільшена на 15% - до 5,83 долара. 

​​Туреччина підвищує плату за прохід через Босфор та Дарданелли
Босфор, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Туреччина з наступного місяця підвищує вартість проходу через протоки Босфор та Дарданелли.

Про це повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулькадір Уралоглу, передає Укрінформ.

"З 1 липня вартість «золотого франка», який використовується для розрахунку зборів, що стягуються з суден, які проходять через турецькі протоки без зупинки, буде збільшена на 15% до 5,83 долара", - повідомив Уралоглу.

Міністр зазначив, що вартість "золотого франка", який залишався незмінним на рівні 0,8 долара впродовж 39 років до 2022 року, нині переглядається щороку. Також буде збільшена оплата за надання інших послуг.

  • За Конвенцією Монтре від 1936 року, яка відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, Анкара має право стягувати плату з суден, що проходять через протоки, а також за роботи з порятунку та евакуації, за роботу маяків та медичне обслуговування.
  • У воєнний час Туреччина має додаткові повноваження в регулюванні проходження через протоки. Анкара може заборонити будь-якій країні їх використовувати, якщо визнає це загрозою для регіональної або власної безпеки. Так, в березні 2022 року Туреччина попередила всі іноземні держави про заборону проходження військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли. 
  • У жовтні 2022 року Туреччина в п'ять разів збільшила платню за прохід через протоки Босфор і Дарданелли, що збільшить загальний дохід з 40 до 200 млн доларів США.
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