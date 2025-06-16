​​Туреччина підвищує плату за прохід через Босфор та Дарданелли

Із 1 липня вартість "золотого франка", який використовується для розрахунку зборів, що стягуються з суден, буде збільшена на 15% - до 5,83 долара.

Туреччина з наступного місяця підвищує вартість проходу через протоки Босфор та Дарданелли.

Про це повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулькадір Уралоглу, передає Укрінформ.

"З 1 липня вартість «золотого франка», який використовується для розрахунку зборів, що стягуються з суден, які проходять через турецькі протоки без зупинки, буде збільшена на 15% до 5,83 долара", - повідомив Уралоглу.

Міністр зазначив, що вартість "золотого франка", який залишався незмінним на рівні 0,8 долара впродовж 39 років до 2022 року, нині переглядається щороку. Також буде збільшена оплата за надання інших послуг.