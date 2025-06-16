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В Ізраїлі зросла кількість жертв унаслідок атаки Ірану

Нічна атака забрала життя восьми ізраїльтян. 

В Ізраїлі зросла кількість жертв унаслідок атаки Ірану
Ракети, запущені з Ірану, над Єрусалимом, 13 червня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

До восьми зросла кількість загиблих в Ізраїль внаслідок іранської атаки. З'явилася інформація про загибель трьох людей в місті Хайфа, пише СNN з посиланням на представника екстреної служби Маген Давіда Адома. 

Вибухи лунали довкола нафтопереробного заводу в Хайфі. Також жертвам нічного удару стали одна людина в місті Бней-Брак і чотири – в Петах-Тіхві. 

За офіційними даними, з п'ятниці, відколи тривають взаємні удари, в Ізраїлі убиті 23 людини. В Ірані повідомляли про 224 жертви. 

Удари Ізраїлю та Ірану 

Уночі 13 червня Ізраїль завдав ударів по об'єктах Ірану, назвавши це превентивним рішенням у зв'язку з нарощуванням ядерних спроможностей. Крім ядерних об'єктів, ЦАХАЛ атакував іранську ППО, вчених, задіяних у ядерній програмі, і лідера Корпусу ісламської революції. 

Цю операцію ізраїльський голова уряду назвав "Левом, що повстає" – Rising Leon. 

Іран одразу ж пообіцяв відповідь та атакував Ізраїль ракетами і дронами. Внаслідок цих ударів є загиблі, в тому числі – українські громадяни. 
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