В Ізраїлі зросла кількість жертв унаслідок атаки Ірану

Ракети, запущені з Ірану, над Єрусалимом, 13 червня 2025 року.

До восьми зросла кількість загиблих в Ізраїль внаслідок іранської атаки. З'явилася інформація про загибель трьох людей в місті Хайфа, пише СNN з посиланням на представника екстреної служби Маген Давіда Адома.

Вибухи лунали довкола нафтопереробного заводу в Хайфі. Також жертвам нічного удару стали одна людина в місті Бней-Брак і чотири – в Петах-Тіхві.

За офіційними даними, з п'ятниці, відколи тривають взаємні удари, в Ізраїлі убиті 23 людини. В Ірані повідомляли про 224 жертви.

Удари Ізраїлю та Ірану

Уночі 13 червня Ізраїль завдав ударів по об'єктах Ірану, назвавши це превентивним рішенням у зв'язку з нарощуванням ядерних спроможностей. Крім ядерних об'єктів, ЦАХАЛ атакував іранську ППО, вчених, задіяних у ядерній програмі, і лідера Корпусу ісламської революції.

Цю операцію ізраїльський голова уряду назвав "Левом, що повстає" – Rising Leon.

Іран одразу ж пообіцяв відповідь та атакував Ізраїль ракетами і дронами. Внаслідок цих ударів є загиблі, в тому числі – українські громадяни.