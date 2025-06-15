​​Пʼятеро громадян України загинули внаслідок ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю 14 червня

За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство закордонних справ.

За даними відомства, особи загиблих наразі встановлюються.

Українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.

Як повідомлялося, в ніч на 15 червня іранська ракета влучила в будівлю в центральній частині ізраїльського міста Бат-Ям. В результаті загинули 10 людей, понад 200 - дістали поранення.