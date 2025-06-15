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Reuters: Китай та Росія планують побудувати перші АЕС у Казахстані

Китай підписав із Казахстаном угоду про прямий експорт нафти та газу — в обхід Росії.

Reuters: Китай та Росія планують побудувати перші АЕС у Казахстані
Фото: надане Мирославом Ільяшевим

Російська державна атомна корпорація "Росатом" та державна Китайська національна атомна корпорація CNNC залучені до будівництва перших атомних електростанцій у Казахстані.

Про це пише Reuters.

У жовтні 2024 року у Казахстані провели референдум за будівництво атомних електростанцій у країні. Казахстан заявив, що планує мати 2,4 гігавата ядерних потужностей до 2035 року.

У березні 2025 року уряд Казахстану створив Казахстанське агентство з атомної енергії та розпочав прийом заявок від розробників атомних електростанцій з інших країн. Свої заявки подали Франція, Південна Корея, Китай та Росія.

Заявку "Росатома" у Казахстані назвали "оптимальною". Все через те, що "Росатом" залучає державне фінансування з бюджету Росії для розробки та будівництва атомних електростанцій в інших країнах.

Росія побудує двохреакторну станцію у Казахстані, за 400 кілометрів від міста Алмати. На станції будуть використовуватися реактори ВВЕР-1200 покоління 3+. Це російська технологія, яка використовується як всередині країни, так і за кордоном.

Китайська корпорація CNNC побудує другу АЕС у Казахстані.

В уряді Казахстану заявили, що Китай, безумовно, є однією з країн, яка має всі необхідні технології та всю промислову базу.

Китай підписав із Казахстаном угоду про прямий експорт нафти та газу — в обхід Росії, через яку йде більшість транзиту нафти та газу із Казахстану.
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