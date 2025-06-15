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Українські розвідники знеструмили промислову підстанцію в Кенігсберзі, яка живила об’єкти російського ВПК та армії, — ЗМІ

Збитки для Росії становлять майже $5 мільйонів.

Українські розвідники знеструмили промислову підстанцію в Кенігсберзі, яка живила об’єкти російського ВПК та армії, — ЗМІ
Фото: надано пресслужбою

14 червня близько 4 ранку агенти Головного управління розвідки Міноборони здійснили атаку на промислову електропідстанцію у місті Кенігсберг (Калінінград). Унаслідок атаки повністю припинено постачання електроенергії до обʼєктів російського ВПК та ЗС РФ, розташованих в районі здійснення операції.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Унаслідок диверсії ГУР по підстанції в Кенігсберзі збитки для Росії становлять майже $5 мільйонів.

За інформацією джерел, агенти української розвідки злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора підстанції, а потім здійснили підпал обʼєкту.

Після цього виникла пожежа, яка пошкодила обʼєкт та призвела до припинення електропостачання на російські підприємства, розташовані неподалік.

"Ми вкотре нагадуємо, що Росія більше не має тилу ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети. Все російське, задіяне у війні проти України буде горіти, тонути і знищуватися незалежно від його рівня захисту чи місця розташування", — зазначило джерело.
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