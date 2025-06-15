Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО знищили 167 зі 194 ворожих ракет і дронів

У ніч на 15 червня РФ завдала по Україні комбінованого удару.

Сили ППО знищили 167 зі 194 ворожих ракет і дронів
Фото: Генштаб

У ніч на 15 червня Росія атакувала територію України 194-ма засобами повітряного нападу. Сили ППО знищили 167 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 15 червня РФ атакувала Україну 194ма засобами повітряного нападу. Зоврема:

  • 183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф;
  • 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Астраханської обл. - рф;
  • 1 балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Курської обл. – рф;
  • 4 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Ростовської обл. – рф;
  • 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Найбільше від російських обстрілів постраждала Полтавська область.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника, 119 збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені:

  • 111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 2 аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал";
  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 3 крилаті ракети "Калібр".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих (уламки) у 6 локаціях.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies