Сили ППО знищили 167 зі 194 ворожих ракет і дронів

У ніч на 15 червня Росія атакувала територію України 194-ма засобами повітряного нападу. Сили ППО знищили 167 ворожих повітряних цілей.
Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 15 червня РФ атакувала Україну 194ма засобами повітряного нападу. Зоврема:
- 183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф;
- 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Астраханської обл. - рф;
- 1 балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Курської обл. – рф;
- 4 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Ростовської обл. – рф;
- 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря.
Найбільше від російських обстрілів постраждала Полтавська область.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника, 119 збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені:
- 111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 2 аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал";
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 3 крилаті ракети "Калібр".
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих (уламки) у 6 локаціях.