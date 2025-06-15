Сили ППО знищили 167 зі 194 ворожих ракет і дронів

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих (уламки) у 6 локаціях.

За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника, 119 збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені:

У ніч на 15 червня РФ атакувала Україну 194ма засобами повітряного нападу. Зоврема:

Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 15 червня Росія атакувала територію України 194-ма засобами повітряного нападу. Сили ППО знищили 167 ворожих повітряних цілей.

У ніч на 15 червня РФ завдала по Україні комбінованого удару.

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