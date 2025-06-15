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Росіяни вдарили по Куп'янську на Харківщині некерованими ракетами

Ворог застосував 4 некеровані авіаційні ракети

Росіяни вдарили по Куп'янську на Харківщині некерованими ракетами
Фото: EPA/UPG

Упродовж минулої доби російські війська атакували 4 некерованими авіаракетами по місту Куп'янськ Харківської області.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало м. Куп'янськ Харківської області. Постраждалих немає", — ідеться у повідомленні. 

Ворог застосовував по Харківщині 4 некеровані авіаційні ракети. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Куп'янську пошкоджено приватний будинок. 

  • У Силах оборони спростували заяви ворога щодо окупації російською армією населеного пункту Дворічна на Харківщині. Там тривають активні бої.
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