Росіяни вдарили по Куп'янську на Харківщині некерованими ракетами

Упродовж минулої доби російські війська атакували 4 некерованими авіаракетами по місту Куп'янськ Харківської області.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало м. Куп'янськ Харківської області. Постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.
Ворог застосовував по Харківщині 4 некеровані авіаційні ракети. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Куп'янську пошкоджено приватний будинок.
- У Силах оборони спростували заяви ворога щодо окупації російською армією населеного пункту Дворічна на Харківщині. Там тривають активні бої.