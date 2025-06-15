Росіяни вдарили по Куп'янську на Харківщині некерованими ракетами

Ворог застосовував по Харківщині 4 некеровані авіаційні ракети. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало м. Куп'янськ Харківської області. Постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies