Сили оборони за добу ліквідували ще 1170 окупантів

Втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 1 003 860 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 1 003 860 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10937 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22804 (+6) од,
- артилерійських систем – 29190 (+33) од,
- РСЗВ – 1418 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1186 (+1) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40709 (+123),
- крилаті ракети ‒ 3337 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52017 (+89) од,
- спеціальна техніка ‒ 3915 (+1)
Дані уточнюються.