Сили оборони за добу ліквідували ще 1170 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 1 003 860 окупантів.

РФ втратила в Україні від початку повномасштабного вторгнення близько 1 003 860 військових.

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