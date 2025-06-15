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Сили оборони за добу ліквідували ще 1170 окупантів

РФ втратила в Україні від початку повномасштабного вторгнення близько 1 003 860 військових.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1170 окупантів
Фото: скрин відео

Втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько  1 003 860 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько  1 003 860 (+1170) осіб,
  • танків  ‒ 10937 (+0) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 22804 (+6) од,
  • артилерійських систем  – 29190 (+33) од,
  • РСЗВ  – 1418 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 1186 (+1) од,
  • літаків  – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 40709 (+123),
  • крилаті ракети  ‒ 3337 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 52017 (+89) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3915 (+1)

Дані уточнюються.
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