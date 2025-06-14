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Зовнішня розвідка: російська залізниця на межі банкрутства через кризу кадрів і техніки

На залізничних коліях простоює близько 300 тисяч порожніх вагонів – це майже 20% усього парку.

Зовнішня розвідка: російська залізниця на межі банкрутства через кризу кадрів і техніки
російська залізниця
Фото: Facebook/Служба зовнішньої розвідки

Рівень завантаження "Російських залізниць" падає 20 місяців поспіль, а за перші п’ять місяців 2025 року обсяги перевезень скоротилися вже на понад 7%. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

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За інформацією СЗР, на залізничних коліях простоює близько 300 тисяч порожніх вагонів, що становить майже 20% усього парку. Компанія також зіткнулася з гострою нестачею персоналу. Через мобілізацію, масову еміграцію та відтік трудових мігрантів неукомплектованими залишаються тисячі локомотивних бригад. Зокрема, бракує щонайменше 2,5 тис. машиністів і близько 3 тис. інших працівників.

Стан рухомого складу лише погіршує ситуацію. У СЗР зазначили, що половина з понад 20 тис. локомотивів потребує заміни. Для оновлення парку до 2035 року РЖД необхідно щорічно витрачати $3–3,5 млрд, однак таких ресурсів компанія не має.

На тлі фінансової кризи росзалізниця змушена згортати інфраструктурні проєкти. Фінансування розширення БАМа й Транссибу скоротили на дві третини, а розбудову маршрутів до європейських портів – заморозили.
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