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У Полтаві Tesla “влетіла” у стоянку для автомобілів. Пошкоджено 7 авто, постраждали 5 людей

Постраждали п’ятеро осіб, які перебували в салоні автомобіля Tesla.

У Полтаві Tesla “влетіла” у стоянку для автомобілів. Пошкоджено 7 авто, постраждали 5 людей
Фото: поліція

У Полтаві  сьогодні 14 червня близько 03:30 сталася ДТП на пр. М. Вавілова.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Tesla виїхав за межі проїзної частини, в’їхав у стоянку для автомобілів та пошкодив сім припаркованих транспортних засобів. 

Унаслідок ДТП постраждали п’ятеро осіб, які перебували в салоні автомобіля Tesla. Трьох травмованих госпіталізовано. Ще двом особам надана медична допомога без госпіталізації. 

За даним фактом слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань  за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України
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