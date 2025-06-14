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Росія навчатиме старшокласників на ТОТ створенню пропаганди

Хочуть запустити роботу мережі «медіашкіл».

Росія навчатиме старшокласників на ТОТ створенню пропаганди
ворожа пропаганда
Фото: Центр нацспротиву

Росія планує запустити мережу так званих «медіашкіл» у захоплених українських школах на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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За даними ЦНС, у цих школах старшокласників навчатимуть створювати пропагандистський контент відповідно до тем, які їм надаватимуть російські куратори. Також учням викладатимуть «журналістику» за стандартами кремлівської інформаційної політики.

«Ворог намагається виростити нові кадри для кремлівських медіа. Адже сьогодні редакції таких ЗМІ досі складаються переважно з росіян і керуються напряму Москвою», — наголошують у Центрі нацспротиву.

У ЦНС зазначили, що такі дії є частиною системної політики з ідеологічної обробки українських дітей та спроби інтегрувати їх у російський інформаційний простір.
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