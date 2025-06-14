Зеленський: Coalition of willing – це гарантії безпеки для України

Під час спілкування із журналістами 13 червня президент Володимир Зеленський розповів про важливість розміщення миротворців ЄС на території України у рамках "коаліції охочих" (Coalition of willing).

"Європа з нами і вона буде нам допомагати. Coalition of willing в цілому – це гарантії безпеки для України. І розташування їхніх сил на нашій території – це як п'ята стаття НАТО, але без НАТО. Вони можуть бути тут розташовані, але їм потрібен бекстоп, як вони кажуть, Америки. Це значить, що раптом, якщо щось станеться, то Америка буде з ними і з Україною. Тобто коли Америка чітко не сигналізує, що вони дадуть бекстоп – одразу цей настрій, енергія в просуванні цієї ідеї, меншає", – каже президент.

Для Євпропи це ризик, каже глава держави і наголошує, "але це не значить, що вони не будуть нам допомагати або зменшувати суму – вони будуть збільшувати".

За словами Президента, для Європи є меншим ризиком давати Україні більше допомоги, ніж бути присутніми. "Просто їх присутність дає нам можливість для компромісів, коли ми можемо сказати, що сьогодні забрати наші території у кордонах 91-го року у нашої держави немає сил. Тут не тільки армія, всі працюють на це".

Домовленості у рамках "коаліції охочих" президент назвав дипломатичним компромісом.

"Далі ми вирішимо питання в діалозі, в торгах, в різних форматах. Якимось чином, але не зброєю. Бо є припинення вогню і є ось ці контингенти. Що нам дає присутність цих людей? Вона дає нам можливість зберегти Україну і мати присутність, як частину гарантій безпеки. Бо це зменшує ризик, що “русские” повернуться. Може це і не НАТО. Але для нас з вами це гарантія безпеки", — підкреслює Президент.

Coalition of willing, пояснює Зеленський, не для того, щоб іноземці воювали.

"Сьогодні Путін використовує аргумент – якщо українцям дати ceasefire – вони підготуються і повернуться. І він працює з цим аргументом. Сильно працює в інших країнах. Ми знаємо. І Америка, і деякі країни Європи кажуть, а хто відповідає, що цього не буде. Я їм кажу: “НАТО відповідає”. Тому що, якщо ми з НАТО, – ми не можемо. Ніхто не буде ризикувати світовою війною", — наголошує він.

Що таке коаліція охочих?

На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.