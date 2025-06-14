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Президент прокоментував заяву ізраїлського посла про передачу Україні систем ППО

Україна розраховувала на чотири системи ППО, але не отримала жодної.

Президент прокоментував заяву ізраїлського посла про передачу Україні систем ППО
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заперечив інформацію ізраїльського посла про передачу нашій державі систем ППО і сказав, що Україна поки що не отримала жодної, але одну відновлюють у Штатах. 

Про це глава держави сказав учора, 13 червня, під час спілкування із журналістами. 

За словами президента, він із прем'єр-міністром Ізраїлю домовилися ще до нападу Хамасу на Ізраїль (7 жовтня 2023 року-ред.), про відповідні системи. Це мали бути не Patriot, а Барак-8, "хороші аналоги американським системам". 

"Ми з ним домовилися, що ми йдемо цим шляхом. Але потім почався цей напад і ми не отримали відповідні речі. Не було сенсу говорити, вони займалися собою", – зазначив Зеленський і додав, що згодом Україна отримала інформацію, що що може розраховувати на старі моделі Patriot. 

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"Тобто є зброя, яка робоча, а є донори, щоб відновлювати те, що працює. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати - ми розраховували на чотири, хтось казав, що у них там ще якась цифра. Але в кінці кінців одна система була передана Ізраїлем Сполученим Штатам Америки для відновлення", – розповів президент.

Проте ця система ще не потрапила до України. 

"Ми цю систему на території України ще не бачили. Ми вдячні, що це начебто для нас. Начебто, тому що вона ще не у нас. Була б у нас, я б сказав - так, Ізраїль передав нам, і не розповідав би цей довгий ланцюжок подій, через кого, для чого передають. На відновлення вона попала в Америку. Із Америки ця система до нас в Україну ще не заходила", – прокоментував глава держави. 

  • Днями посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у інтерв'ю заявив про передачу Україні систем ППО Patriot. У МЗС Ізраїлю заперечили передачу Україні систем Patriot.
  • Детальніше про це у матеріалі LB.ua.
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