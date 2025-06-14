Жодного випадку за останніх 14 років. Апарат ВР спростував інформацію щодо службових квартир

2 червня 2025 року LB.ua опублікував текст щодо службового житла Апарату Верховної Ради України від ініціативи "Голка". До редакції звернувся керівник Апарату ВР України В'ячеслав Штучний з проханням опублікувати відповідь-спростування.

У зв’язку з публікацією на сайті LB.ua від 2 червня 2025 року, що містить низку недостовірних, перекручених та маніпулятивних тверджень щодо діяльності Апарату Верховної Ради України у сфері надання службового житла, вважаємо за необхідне надати офіційне спростування.

Інформуємо, що протягом дії воєнного стану, а також упродовж останніх 14 років жодного випадку надання службового житла працівникам Апарату Верховної Ради України (далі – Апарат) не було.

Ба більше, запропоновані Апаратом зміни до Постанови Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 року № 37 "Про службові жилі приміщення" (далі – Постанова) чітко передбачають надання службового житла виключно на період виконання працівником службових обов’язків.

Крім того, твердження, викладені у статті, про те, що "внесення змін до Постанови № 37 необхідні для того, щоб розпочати партнерські проєкти забудови житлом ділянок, якими користуються Апарат і підпорядковані йому підприємства", є недостовірними.

Такі зміни не є ні передумовою, ні підставою для започаткування інвестиційних проєктів із забудови житла. Зазначена Постанова регулює виключно порядок надання службового житла, а зміни до неї стосуються лише можливості тимчасового проживання (розміщення) працівників Апарату у наданому на час виконання ними службових обов’язків службовому житлі, що своєю чергою створить умови для сталого та ефективного використання житлового фонду.

Щодо кількості службових квартир для народних депутатів повідомляємо, що наразі обліковується 17 таких квартир, а не «…приблизно 20», «…понад 20», «…є 20», як зазначено в статті. Зазначені квартири були призначені виключно для тимчасового проживання народних депутатів у межах строку їхніх повноважень відповідно до Постанови Верховної Ради України від 21 жовтня 2009 року № 1652-

Наголошуємо, що саме Апарат у період з 2021 по 2023 роки здійснив державну реєстрацію речових прав на ці квартири за державою в особі Апарату, що унеможливлює їх відчуження або приватизацію.

З приводу можливого зростання кількості квартир зазначаємо, що жодних передумов для цього не існує, нове будівництво не здійснюється, нові інвестиційні проєкти не розроблені, а проєкт по вул. Глибочицькій – єдиний за останні 15 років. Забудовником даного об’єкта є приватна компанія, якій згідно з договором передано функції замовника будівництва. Апарат не впливає на технічні чи проєктні рішення та не несе відповідальності за їх дотримання. Згадані у публікації можливі "порушення" не стосуються Апарату.

Твердження про "перевищення висотності" будівлі, яке ілюструється у матеріалі фотографією іншого висотного об’єкта, що розташований поруч, порушує всі відомі принципи журналістики та обов'язки журналіста (зокрема йдеться про повагу до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події, перевірку автентичності матеріалів).

Участь Апарату в цьому проєкті обмежується лише договірною квотою жилої площі, яку має отримати Апарат після завершення будівництва.

Твердження про нібито "мізерну частку" у 8 % замість ринкових 20–25 % є маніпулятивним і не базується на жодних об’єктивних розрахунках.

Так, згідно з договором по вул. Глибочицькій Апарат отримає не менше ніж 8 % загальної площі будинку, але у будь-якому випадку – не менше 30 квартир. При цьому в інвестиційних конкурсах Києва, замовником у яких є Київська міська державна адміністрація, наприклад, по вул. Лук’янівська – 9 % загальної площі без урахування паркінгів та технічних приміщень, по вулицях Милославській, Здолбунівській, Польовій – 6 % загальної корисної площі жилих будинків.

Таким чином, частка, передбачена договором з Апаратом, не є "мізерною", а навпаки – вища або співмірна з практикою державного девелопменту в столиці.

Відтак автором публікації висловлені та опубліковані суб'єктивні судження і припущення щодо "мізерності частки", що характеризуються упередженістю та необґрунтованістю, оскільки не базуються на фактах, статистиці чи іншій публічній інформації.

Щодо забудови по вул. Якубенківській та перевищення дозволеної висотності необхідно зазначити, що, дійсно, дозвіл від ДАБІ без погодження із землекористувачем був наданий інвестору 18.03.2013, однак згодом (11.06.2013) відповідно до заяви Апарату був анульований. Надалі саме Апарат ініціював розірвання інвестиційного договору (посилання на рішення суду в ЄДРСР).

Необхідно зауважити, що станом на сьогодні на вказаній ділянці (0,17 га) сквер не побудовано, територія захаращена та частково зайнята самочинно зведеними гаражами, жодних робіт із благоустрою не проводилося впродовж останніх 10 років, що підтверджується матеріалами аудиту Рахункової палати.

Фотоілюстрація «скверу» на вулиці Якубенківській (Тропініна)

Щодо порушень при укладанні інвестиційного договору на будівництво по вул. Клеманській слід зазначити, що саме Апарат у 2021 році ініціював судове розірвання інвестиційного договору між підпорядкованим державним підприємством та приватним інвестором, який був укладений з порушенням.

Як висновок, викладені у публікації твердження про те, що Апарат "не маючи права, веде забудову", "готує нові проєкти", а частки у проєктах є "системно нижчими за ринкові" та "свідчать про корупцію", є недостовірними.

Спростування публікації зводиться до того, що Апарат діє виключно в межах законодавства, спрямовує зусилля на упорядкування житлових правовідносин, прагне забезпечити збереження державного майна, його раціональне та ефективне використання з метою недопущення зловживань у процесах управління об’єктами державної власності (в тому числі зважаючи на рекомендації Рахункової палати). Публікації, які базуються на припущеннях, маніпуляціях та недостовірній інформації, шкодять як репутації органу, так і суспільному діалогу під час війни, коли вкрай важливо дотримуватися перевірених фактів, права і відповідальності.

Водночас слід зазначити, що при підготовці відповідної публікації запитів на інформацію (звернень) з порушених у публікації питань щодо управління об’єктами державної власності, земельними ділянками та службового житла до Апарату не надходило, автор не звертався до Апарату для отримання коментарів, пояснень чи іншої інформації з питань діяльності Апарату у сфері надання службового житла. Натомість з метою об'єктивного висвітлення інформації про діяльність Верховної Ради України та її органів Апарат завжди відкритий до фахового діалогу, надання роз’яснень і співпраці з журналістською спільнотою.