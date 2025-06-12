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​Сибіга долучиться до саміту європейських міністрів у форматі "Веймар+"

Він прямує до Риму на запрошення італійського колеги Антоніо Таяні.

​Сибіга долучиться до саміту європейських міністрів у форматі "Веймар+"
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

12 червня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме у Римі на запрошення італійського колеги Антоніо Таяні і візьме участь в міністерській зустрічі у форматі "Веймар+".

Про це повідомило українське МЗС. 

"У столиці Італії глава МЗС України візьме участь в міністерській зустрічі у форматі «Веймар+» за участі колег з Італії, Німеччини, Британії, Іспанії, Франції, Польщі, глави дипломатії ЄС і генерального секретаря НАТО", – зазначила пресслужба міністерства. 

Ключовою темою стануть спільні зусилля задля відновлення справедливого миру, санкційний тиск на агресора та посилення України. Міністри також обговорять способи зміцнення європейської безпеки та підготовку до самітів ЄС, Групи семи та НАТО. 

На полях заходу міністр також проведе низку окремих двосторонніх зустрічей.

  • Міністри оборони Італії, Франції, Польщі, Великої Британії, Іспанії та України (формат Веймар+) сьогодні в Римі проведуть саміт, на якому йтиметься, зокрема, про війну в Україні.
  • Попередня зустріч у форматі Веймар+ відбувалася 12 травня у Лондоні. Тоді міністри обговорювали Україну і європейську безпеку. 
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