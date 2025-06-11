Президент Зеленський обговорив безпеку в Чорноморському регіоні із Премʼєр-міністром Болгарії

Президент України під час саміту Україна – Південно-Східна Європа зустрівся із Премʼєр-міністром Болгарії Росеном Желязковим. Сторони обговорили вступ України до ЄС, а також безпеку у Чорноморському регіоні.

Про це Глава держави розповів у соцмережах. "Говорили про важливе для обох країн: двосторонні відносини, безпеку в Чорноморському регіоні, подальшу взаємодію в енергетиці. Обговорили й нашу євроінтеграцію", — розповідає Президент. Глава держави подякував Прем'єру Болгарії за участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. "Ціную чітку підтримку України на шляху до ЄС. Ми виконали необхідні умови і розраховуємо на відкриття переговорних кластерів уже найближчим часом. Вдячний також за оборонну підтримку і всі пакети допомоги – уже одинадцять. Це реальна підтримка наших людей", — ідеться у повідомленні.