Нікушор Дан візьме участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі

У середу, 11 червня, президент Румунії Нікушор Дан візьме участь у четвертому саміті "Україна – Південно-Східна Європа", який пройде у Одесі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу румунського президента.

"Під час зустрічі Президент Нікушор Дан підтвердить зобов'язання Румунії продовжувати підтримувати Україну на всіх рівнях, а також долучатися до зусиль для досягнення справедливого та міцного миру, а також до тих, що пов'язані з відбудовою", – зазначили у відомстві.

Дан також говоритиме про безпеку торговельних шляхів у Чорному морі і візьме участь у тристоронній зустрічі Румунія-Республіка Молдова-Україна, під час якої він обговорить зі своїми колегами "найважливіші проекти взаємоз’єднання, зокрема енергетичну інфраструктуру, процес вступу до Європейського Союзу та співпрацю у забезпеченні безпеки".

У пресслужбі зазначили, що це буде першою такою зустріччю на найвищому рівні, і це демонструє "рішучість трьох сусідніх держав активізувати співпрацю та координацію через механізм середньострокового та довгострокового діалогу".