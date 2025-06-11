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Нікушор Дан візьме участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі

Зокрема він візьме участь у тристоронній зустрічі Румунія-Молдова-Україна.

Нікушор Дан візьме участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі
Новий президент Румунії Нікушор Дан
Фото: EPA/UPG

У середу, 11 червня, президент Румунії Нікушор Дан візьме участь у четвертому саміті "Україна – Південно-Східна Європа", який пройде у Одесі. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу румунського президента. 

"Під час зустрічі Президент Нікушор Дан підтвердить зобов'язання Румунії продовжувати підтримувати Україну на всіх рівнях, а також долучатися до зусиль для досягнення справедливого та міцного миру, а також до тих, що пов'язані з відбудовою", – зазначили у відомстві. 

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Дан також говоритиме про безпеку торговельних шляхів у Чорному морі і візьме участь у тристоронній зустрічі Румунія-Республіка Молдова-Україна, під час якої він обговорить зі своїми колегами "найважливіші проекти взаємоз’єднання, зокрема енергетичну інфраструктуру, процес вступу до Європейського Союзу та співпрацю у забезпеченні безпеки". 

У пресслужбі зазначили, що це буде першою такою зустріччю на найвищому рівні, і це демонструє "рішучість трьох сусідніх держав активізувати співпрацю та координацію через механізм середньострокового та довгострокового діалогу".

  • Крім Нікушора Дана Одесу також відвідає і президент Сербії Александар Вучич.
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