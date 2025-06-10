Орбан: Зеленський накинувся на нас, тому що угорці не хочуть гинути за Україну

Орбан також наголосив, що не хоче, аби угорські гроші йшли в Україну.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на інтервʼю президента України Володимира Зеленського угорському ЗМІ Válasz Online.

На думку Орбана, Зеленський "накинувся на нас, тому що угорці не хочуть гинути за Україну".

"Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах, і щоб гроші угорців йшли в Україну!" – підсумував він.