Орбан: Зеленський накинувся на нас, тому що угорці не хочуть гинути за Україну

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на інтервʼю президента України Володимира Зеленського угорському ЗМІ Válasz Online.
На думку Орбана, Зеленський "накинувся на нас, тому що угорці не хочуть гинути за Україну".
"Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах, і щоб гроші угорців йшли в Україну!" – підсумував він.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавній шпигунський скандал з викриттям агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини на Закарпатті і заявив, що Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів.
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На початку травня Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. У МЗС Угорщини заявили, що не отримували жодної інформації від СБУ щодо затримання агентурної мережі.
- Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про вислання двох українських дипломатів після того, як СБУ оголосила про затримання учасників угорської агентурної мережі. Він назвав розслідування українських спецслужб "черговою кампанією дискредитації" проти Угорщини й заявив, що її причиною є позиція Будапешта щодо війни. Згодом Україна заявила, що висилає двох угорських дипломатів.