МЗС: незабаром розпочнуться пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що незабаром розпочнеться проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території Польщі, передає Інтерфакс-Україна.

"Роботи з ексгумацій тривають. Були фейки останніми днями щодо начебто припинення. Я ще раз спростовую ці фейки…найближчим часом розпочнуться пошуково-ексгумаційні роботи і на території Польщі", – сказав Георгій Тихий на брифінгу у Києві у вівторок.

Тихий підкреслив, що Україна та Польща значно просунулися у врегулюванні політично чутливих історичних питань.

У МЗС зазначили, що готові розбудовувати взаємовигідне, прагматичне і ефективне партнерство України та Польщі. Тихий нагадав, що президент Володимир Зеленський привітав новообраного президента Кароля Навроцького майже одразу після обрання.

"Ми розраховуємо на те, що політика Варшави щодо України залишиться незмінною. Тобто політика підтримки нашої держави. Вважаємо, що це в життєвих інтересах самої Польщі мати сильну, безпечну Україну", – сказав Тихий.

Окремо речник подякував Польщі за її зусилля у головуванні у Раді ЄС.

"Ми готові і були б раді бачити зустріч президента Зеленського і новообраного президента Навроцького", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно новообраний президент Польщі назвав причини, чому він проти вступу України в ЄС. За словами Навроцького, Київ має розуміти, що у кожної країни свої інтереси. Йдеться, зокрема, про питання вирішення історичних суперечок щодо Волинської трагедії, а також про конкуренцію між агросекторами та перевізниками обох країн.