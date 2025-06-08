Зеленський: готуємося до міжнародних подій, будуть важливі зустрічі

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі та перемовини в Україні.

"Вже готуємось до міжнародних подій наступних тижнів. Будуть важливі зустрічі та перемовини в Україні", – сказав він у вечірньому зверненні.

Він додав, що Україна робить усе, щоб "не були пустими" саміти червня, тобто саміт «Великої сімки» в Канаді та НАТО в Нідерландах.

"Багато залежить від європейської рішучості, а також від наших відносин зі Сполученими Штатами. Я вдячний усім, хто допомагає тримати відносини з Америкою у площині реальності", – зазначив глава України.

Президент наголосив, що необхідно збільшувати тиск на Москву і посилювати санкції. Треба шукати варіанти, як використати заморожені російські активи на користь нашої оборони.

"Росія прекрасно розуміє тільки одну мову – мову сили. Саме ця мова має стати робочою в усіх форматах міжнародної взаємодії найближчими місяцями", – сказав Зеленський.