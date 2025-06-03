Трамп візьме участь у червневому саміті НАТО в Гаазі

Президент США Дональд Трамп підтвердив участь у саміті НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає Bloomberg.

«Я можу підтвердити, що він поїде на саміт НАТО», — сказала Лівітт на брифінгу.

Очікується, що ключовим питанням саміту стане підвищення оборонних витрат країн-членів. Трамп наполягає, щоб держави НАТО витрачали щонайменше 5% ВВП на оборону — 3,5% на основні потреби і ще 1,5% на інфраструктуру, кібербезпеку та цивільну готовність.

Також серед пріоритетів — посилення протиповітряної оборони європейських членів Альянсу.

Саміт у Гаазі відбудеться невдовзі після зустрічі лідерів G7 у Канаді, де, за очікуваннями, йтиметься про мирні ініціативи щодо війни в Україні.

«Президент не хоче, щоб ця війна затягувалась. Він хоче, щоб бойові дії припинились, щоб люди перестали гинути, і щоб це питання було вирішене за столом переговорів», — наголосила речниця Білого дому.