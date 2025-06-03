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Трамп візьме участь у червневому саміті НАТО в Гаазі

На саміті говоритимуть про оборонні витрати країн-членів Альянсу.

Трамп візьме участь у червневому саміті НАТО в Гаазі
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підтвердив участь у саміті НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі. 

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає Bloomberg.

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«Я можу підтвердити, що він поїде на саміт НАТО», — сказала Лівітт на брифінгу.

Очікується, що ключовим питанням саміту стане підвищення оборонних витрат країн-членів. Трамп наполягає, щоб держави НАТО витрачали щонайменше 5% ВВП на оборону — 3,5% на основні потреби і ще 1,5% на інфраструктуру, кібербезпеку та цивільну готовність.

Також серед пріоритетів — посилення протиповітряної оборони європейських членів Альянсу.

Саміт у Гаазі відбудеться невдовзі після зустрічі лідерів G7 у Канаді, де, за очікуваннями, йтиметься про мирні ініціативи щодо війни в Україні.

«Президент не хоче, щоб ця війна затягувалась. Він хоче, щоб бойові дії припинились, щоб люди перестали гинути, і щоб це питання було вирішене за столом переговорів», — наголосила речниця Білого дому.

  • Нідерландське видання NOS з посиланням на власні джерела у травні писало, що Штати не хочуть, щоб на саміті НАТО у червні, який прийматиме Гаага, був присутній Володимир Зеленський.
  • Український президент був почесним гостем на попередніх зустрічах лідерів Альянсу, проте в адміністрації Трампа прагнуть перервати цю практику. Однією з причин називають складні стосунки між Трампом і Зеленським.
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