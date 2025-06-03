Компанія Meta уклала 20-річну угоду на купівлю продукції з Іллінойської атомної електростанції

Компанія Meta, якій належить бренд Facebook, підписала угоду з Constellation Energy, оператором найбільшого парку звичайних ядерних реакторів у США, про придбання продукції Центру чистої енергії Клінтона протягом 20 років, починаючи з червня 2027 року.

Як пише Financial Times, це стало її першою угодою такого роду, оскільки Meta прагне зберегти електроенергію для своїх проектів зі штучного інтелекту та центрів обробки даних у США.

Великі технологічні компанії змагаються у забезпеченні величезних обсягів електроенергії, які можуть знадобитися для задоволення зростаючого попиту, спричиненого бумом штучного інтелекту. Це спонукає шукати варіанти виробництва електроенергії, що виходять за рамки традиційного викопного палива. Угода укладена на тлі прагнення генерального директора Meta Марка Цукерберга стати лідером у сфері штучного інтелекту.

Фінансові деталі договору не розголошуються. Constellation заявила, що це дозволить їй повторно подати заявку на федеральне переліцензування та продовження експлуатації заводу, який розташований у центрі штату, приблизно за 250 км на південний захід від Чикаго.

У Constellation також заявили, що партнерство збільшить виробництво чистої енергії на станції Клінтон на 30 мегават, а також збереже 1100 робочих місць і генеруватиме 13,5 мільйона доларів щорічних податкових надходжень.

Конкуренти Meta, Amazon, Google та Microsoft, нещодавно уклали угоди з операторами атомних електростанцій, але плани соціальної платформи щодо аналогічної угоди минулого року були зірвані екологічними та регуляторними проблемами. Зокрема Цукерберг повідомив, що виявлення рідкісного виду бджіл на місці поруч зі станцією, де мав бути побудований потенційний центр обробки даних, ускладнило проєкт.

У вересні минулого року компанія Constellation оголосила про відновлення роботи своєї атомної електростанції Three Mile Island у Пенсільванії після укладення 20-річної угоди про постачання електроенергії з Microsoft. Один з блоків станції був закритий у 1979 році після часткового розплавлення, що призвело до найсерйознішої ядерної аварії в історії США.

Раніше цього року Constellation оголосила про угоду на суму майже 27 мільярдів доларів щодо купівлі конкурента Calpine. Це об'єднало двох найбільших виробників електроенергії країни на тлі прогнозованого зростання попиту на електроенергію, спричиненого бумом штучного інтелекту.

Збитковий завод у Клінтоні планувалося закрити у 2017 році, але його роботу продовжили завдяки прийняттю законодавчим актом штату Іллінойс, який надавав фінансову підтримку до середини 2027 року. Угода із Meta продовжиться після закінчення терміну дії державних субсидій, що дозволить експлуатувати об'єкт без підтримки держави.