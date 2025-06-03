Ісламістські бойовики атакували десятки укріплених армійських баз у Нігерії

У травні було зареєстровано 45 підтверджених інцидентів, що є найбільшою кількістю з того ж місяця 2020 року.

Ісламістські бойовики посилили повстання на північному сході Нігерії та з початку року атакували десятки укріплених армійських баз, пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це завадило зусиллям президента Боли Тінубу щодо відновлення безпеки в найнаселенішій країні Африки.

Згідно з даними, зібраними компанією з аналізу ризиків Seerist, у травні було зареєстровано 45 підтверджених інцидентів, що є найбільшою кількістю з того ж місяця 2020 року. Більшість із них були пов'язані з групою, відомою як “Ісламська держава Західна Африка” або “Ісвап”, філією “Ісламської держави”, яка виникла у 2016 році. Останнє вторгнення було здійснено у північно-східному штаті Борно 26 травня.

За словами Міколая Джадсона, аналітика консалтингової компанії Control Risks з Лагосу, група намагалася розширити свою діяльність на північний схід.

Це дозволяє їм “здійснювати більш скоординовані та масштабні атаки”, – сказав він. Останні удари вимагали високого рівня координації та планування, що свідчить про те, що вони були організовані протягом тривалого періоду, додав він.

“Насильство – це ще один політичний удар для Тінубу, який обійняв посаду два роки тому та визначив стримування ісламістських бойовиків як головний пріоритет. Він також стикається з негативною реакцією громадськості через серію економічних реформ, які були запроваджені для стабілізації державних фінансів та підвищення вартості життя”, ‒ додає Bloomberg.

Найбільш сумнозвісною бойовою групою Нігерії є “Боко Харам”, яка, як правило, зосереджується на цивільних цілях і потрапила в заголовки міжнародних газет у 2014 році, коли викрала понад 270 школярок у північно-східному місті Чібок. Її відгалуження, “Ісвап”, здебільшого атакувало військові бази та захоплювало обладнання, яке потім використовувало проти сил безпеки.

З 2019 року армія Нігерії створила низку так званих супертаборів, укомплектувавши їх великою кількістю добре оснащеного персоналу, намагаючись зупинити напади повстанців на її об'єкти. Однак аналітика показує, що “Ісвап” атакував понад 20 таких баз з початку року.

Один рейд відбувся 11 травня в місті Нью-Марте, яке розташоване на ключовому маршруті постачання в штаті Борно та веде до лісу Самбіса, де досі активна “Боко Харам”. За повідомленнями місцевих ЗМІ, викрали боєприпаси та щонайменше 45 транспортних засобів.