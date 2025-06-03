Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
ГоловнаСвіт

У Південній Кореї обирають нового президента

Виборчі дільниці патрулюють 30 тисяч поліціянтів.

У Південній Кореї обирають нового президента
Фото: EPA/UPG

У Республіці Корея 3 червня відбуваються президентські вибори - країна обирає нового главу держави, що стане наступником відстороненого в порядку імпічмента Юн Сок Йоля

Як пише BBC, голосування має стати завершенням політичної кризи тривалістю пів року, яка розпочалася з рішення попереднього президента оголосити в країні воєнний стан.

Понад 44 мільйони 391 тисяча виборців зареєструвалися для участі у волевиявленні, що є рекордом для Південної Кореї. За порядком на дільницях стежитимуть 30 тисяч співробітників поліції.

Корейці обирають серед 5 кандидатів, найбільші шанси на перемогу з яких має опозиціонер Лі Чже Мен від Демократичної партії. Його головний суперник, представник керівної політсили Кім Мун Су, згідно з останніми результатами опитувань, поступається 14 відсотками.

﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies