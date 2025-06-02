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Мексика провела перші загальні вибори суддів у світі

Виборцям довелося обрати близько 880 федеральних суддів, зокрема суддів Верховного суду, а також сотні місцевих суддів та магістратів. 

Мексика провела перші загальні вибори суддів у світі
Фото: EPA/UPG

У неділю Мексика провела свої перші судові вибори, що зробило її єдиною країною у світі, яка обирає суддів та магістратів всенародним голосуванням, повідомляє DW.

Виборцям довелося обрати близько 880 федеральних суддів, зокрема суддів Верховного суду, а також сотні місцевих суддів та магістратів. Ще одні вибори на решту судових посад відбудуться у 2027 році.

Явка виборців була низькою, багатьом виборцям було важко вибрати з сотень переважно невідомих кандидатів.

Деякі виборці сказали, що відчувають тиск, щоб проголосувати, тоді як інші сказали, що розчаровані корумпованою системою.

Правозахисна група Defensorxs заявила, що вважає близько 20 кандидатів “високоризикованим”, включно з Сільвією Дельгадо, колишньою адвокаткою співзасновника картелю Сіналоа Хоакіна “Ель Чапо” Гусмана.

За і проти голосування

Прихильники суперечливих виборів вважають, що це необхідно для реформування її судової системи, відомої корупцією та неефективністю. Але критики кажуть, що голосування політизує судову систему в країні, яка страждає від злочинності та бандитського насильства.

Президентка Клаудія Шейнбаум рішуче захищала рішення про проведення цих виборів. Вибори підтримував її попередник і наставник, колишній президент Андрес Мануель Лопес Обрадор.

“Ті, хто хоче, щоб режим корупції та привілеїв у судовій системі продовжувався, кажуть, що ці вибори сфальсифіковані. Вони також кажуть, що це для того, аби політична партія могла захопити Верховний суд. Ніщо не може бути далі від правди”, – сказала вона у відеозверненні.

Противники голосування пройшли маршем у Мехіко, скандуючи гасла на кшталт “руки геть від нашої демократії” та “ні фальсифікаціям виборів”.

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