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Сенатор-республіканець Грем: Якщо ви хочете, щоб війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити

Він закликав світ до притягнення Китаю до відповідальності за купівлю російської нафти.

Сенатор-республіканець Грем: Якщо ви хочете, щоб війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити
Ліндсі Грем
Фото: EPA/UPG

Американський сенатор Ліндсі Грем (Республіканська партія) закликав світ до притягнення Китаю до відповідальності за купівлю російської нафти, яка підтримує російську військову машину.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Росія без розбору вбиває чоловіків, жінок та дітей. Настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії, притягнувши Китай та інших до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна. Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити", - написав Грем.

За його словами, Україна використовує "креативну" тактику ведення війни з використанням безпілотників, щоб успішно атакувати російські бомбардувальники та військові засоби, що використовуються для вбивства українців.

За даними розвідки, Китай системно знижує закупівлі російських енергоносіїв. У січні–квітні 2025 року імпорт нафти з Росії впав на 14% – до 32,4 млн тонн, а доходи експортерів – на 23,9%, до $17,1 млрд. 

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