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У США британця звинуватили у змові для контрабанди військової техніки до Китаю

Федеральні суди Штатів разом із громадянином Китаю Цуй Гуанхаєм звинуватили 63-річного Джона Міллера у нібито спробі експортувати до Пекіна пристрій для дешифрування.

У США британця звинуватили у змові для контрабанди військової техніки до Китаю
Фото: EPA/UPG

У Сполучених Штатах британця звинуватили у спробі передачі “конфіденційних американських технологій” Китаю, пише Politico.

У п'ятницю федеральні суди США разом із громадянином Китаю Цуй Гуанхаєм звинуватили 63-річного Джона Міллера у нібито спробі експортувати до Пекіна пристрій, що використовується для шифрування та дешифрування, йдеться у заяві прокуратури США Центрального округу Каліфорнії.

Двоє чоловіків, яких заарештували в Сербії, обговорювали способи контрабанди пристрою до Китаю через Гонконг у блендері.

Прокурори заявили, що пара “вимагала придбання американських оборонних товарів, включно з ракетами, радарами протиповітряної оборони, безпілотниками та криптографічними пристроями з пов'язаними з ними криптоключами… для незаконного експорту зі Сполучених Штатів до Китайської Народної Республіки”.

“Міллер, який живе в Кенті у Великій Британії та називає себе спеціалістом з вербування… називав президента Китаю Сі Цзіньпіна “босом” у перехоплених телефонних дзвінках. За повідомленнями ЗМІ, його спіймали під час операції під прикриттям після того, як він обговорював свої плани з агентами ФБР, які видавали себе за торговців зброєю”, ‒ зазначає видання.

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Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що надає консульську допомогу Міллеру після його арешту в Сербії 24 квітня.

Справа розслідується на тлі загострення напруженості між США та Китаєм, оскільки обидві сторони беруть участь у ескалації торговельної війни. У неділю Пекін попередив Вашингтон, щоб він не “грався з вогнем” після того, як міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що Китай може готуватися до вторгнення на Тайвань.

Обох чоловіків також звинувачують у спробі “переслідування” китайсько-американського художника та відомого критика Пекіна, намагаючись встановити пристрій стеження на автомобіль жертви та ріжучи йому шини. США прагнуть екстрадувати їх з Сербії.

За законодавстом США про контроль над експортом зброї двом чоловікам може загрожувати до 20 років ув'язнення, якщо їх буде визнано винними, та 10 років за контрабанду.

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш назвав цю змову “відвертим нападом” на національну безпеку країни, додавши, що уряд США “не дозволить ворожим країнам проникати в наші оборонні системи або використовувати їх”.

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