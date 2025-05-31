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Google оскаржить антимонопольне рішення суду США

Антимонопольні органи заявляють, що домінування Google у пошуку дає їй несправедливу перевагу в розробці продуктів на основі штучного інтелекту.

Google оскаржить антимонопольне рішення суду США
Google
Фото: EPA/UPG

Компанія Alphabet Inc. (Google) оголосила про намір подати апеляцію на антимонопольне рішення, яке передбачає менш жорсткі заходи відновлення конкуренції у сфері онлайн-пошуку, ніж ті, що пропонували американські регулятори, передає Reuters.

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«Ми чекатимемо остаточного рішення суду. Ми, як і раніше, твердо переконані, що початкове рішення було помилковим, і з нетерпінням чекаємо можливості його оскарження», — йдеться в заяві Google.

Федеральний суддя США Аміт Мехта у Вашингтоні в п’ятницю, 30 травня, заслухав заключні аргументи у справі щодо незаконної монополії Google на ринку онлайн-пошуку та пов’язаної реклами. У квітні суд визнав, що компанія незаконно домінує на двох ринках інтернет-реклами.

Міністерство юстиції США та низка штатів наполягають на примусовому продажу підрозділу Google Ad Manager, що включає рекламний сервер і біржу оголошень. Вони також вимагають, аби компанія припинила виплачувати мільярдні суми Apple та іншим виробникам смартфонів за встановлення Google як пошукової системи за замовчуванням.

Антимонопольні органи заявляють, що домінування Google у пошуку дає їй несправедливу перевагу в розробці продуктів на основі штучного інтелекту, зокрема, Gemini.

Адвокат Google Джон Шмідтлейн у суді заявив, що компанія вже вирішила проблему з ШІ, припинивши ексклюзивні угоди з операторами зв’язку та виробниками смартфонів, включаючи Samsung, що дозволяє їм вільно встановлювати сторонні пошукові системи та ШІ-додатки.

  • У квітні Alphabet, якій належить бренд Google, була визнана у судовому порядку монополістом у США через незаконну перевагу на ринку онлайн-реклами.
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