Google оскаржить антимонопольне рішення суду США

Антимонопольні органи заявляють, що домінування Google у пошуку дає їй несправедливу перевагу в розробці продуктів на основі штучного інтелекту.

Компанія Alphabet Inc. (Google) оголосила про намір подати апеляцію на антимонопольне рішення, яке передбачає менш жорсткі заходи відновлення конкуренції у сфері онлайн-пошуку, ніж ті, що пропонували американські регулятори, передає Reuters.

«Ми чекатимемо остаточного рішення суду. Ми, як і раніше, твердо переконані, що початкове рішення було помилковим, і з нетерпінням чекаємо можливості його оскарження», — йдеться в заяві Google.

Федеральний суддя США Аміт Мехта у Вашингтоні в п’ятницю, 30 травня, заслухав заключні аргументи у справі щодо незаконної монополії Google на ринку онлайн-пошуку та пов’язаної реклами. У квітні суд визнав, що компанія незаконно домінує на двох ринках інтернет-реклами.

Міністерство юстиції США та низка штатів наполягають на примусовому продажу підрозділу Google Ad Manager, що включає рекламний сервер і біржу оголошень. Вони також вимагають, аби компанія припинила виплачувати мільярдні суми Apple та іншим виробникам смартфонів за встановлення Google як пошукової системи за замовчуванням.

Антимонопольні органи заявляють, що домінування Google у пошуку дає їй несправедливу перевагу в розробці продуктів на основі штучного інтелекту, зокрема, Gemini.

Адвокат Google Джон Шмідтлейн у суді заявив, що компанія вже вирішила проблему з ШІ, припинивши ексклюзивні угоди з операторами зв’язку та виробниками смартфонів, включаючи Samsung, що дозволяє їм вільно встановлювати сторонні пошукові системи та ШІ-додатки.