Google знову програв антимонопольний суд у США

Цього разу компанію звинуватили у нечесному домінуванні в сфері реклами.

Компанія Alphabet, якій належить бренд Google, була визнана у судовому порядку монополістом у США через незаконну перевагу на ринку онлайн-реклами.

Як пише BBC, позов проти техногіганта подав департамент юстиції разом з 17 штатами. Звинувачення наполягало, що Google порушує правила конкуренції, використовуючи алгоритми, які визначають, яка реклама та де має бути розміщена.

Судді погодилися, що компанія "завдала суттєвої шкоди інтересам споживачів, перешкоджала конкурентному процесу та позбавила споживачів повноти відкритої інформації". Натомість у Google пообіцяли оскаржити вирок, адже вважають, що їхні рекламні продукти "прості, надійні та ефективні - тому їх усі й обирають".

Для американської корпорації це вже далеко не перша судова поразка щодо нечесної конкуренції - минулоріч Google визнали монополістом у сфері онлайн-пошуку.