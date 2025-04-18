Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Кейс режисера Лінаса Зайкаускаса: закон vs репутація
Кейс режисера Лінаса Зайкаускаса: закон vs репутація
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
ГоловнаТехнології

Google знову програв антимонопольний суд у США

Цього разу компанію звинуватили у нечесному домінуванні в сфері реклами.

Google знову програв антимонопольний суд у США
Фото: EPA/UPG

Компанія Alphabet, якій належить бренд Google, була визнана у судовому порядку монополістом у США через незаконну перевагу на ринку онлайн-реклами.

Як пише BBC, позов проти техногіганта подав департамент юстиції разом з 17 штатами. Звинувачення наполягало, що Google порушує правила конкуренції, використовуючи алгоритми, які визначають, яка реклама та де має бути розміщена.

Судді погодилися, що компанія "завдала суттєвої шкоди інтересам споживачів, перешкоджала конкурентному процесу та позбавила споживачів повноти відкритої інформації". Натомість у Google пообіцяли оскаржити вирок, адже вважають, що їхні рекламні продукти "прості, надійні та ефективні - тому їх усі й обирають". 

Для американської корпорації це вже далеко не перша судова поразка щодо нечесної конкуренції - минулоріч Google визнали монополістом у сфері онлайн-пошуку

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies