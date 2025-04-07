Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
Терор заради терору
Терор заради терору
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
ГоловнаТехнології

Держспецзв'язку попереджає про шпигунство проти розробників інновацій у військовій сфері

Ціллю кіберзловмисників є військові формування, правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування.

Держспецзв'язку попереджає про шпигунство проти розробників інновацій у військовій сфері
Фото: platforma-msb.org

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA попередила про цільову кіберактивність, спрямовану на шпигунство проти українських інституцій, залучених до розвитку інновацій у військовій сфері.

Про це ідеться у повідомленні Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Атаки здійснюються шляхом розповсюдження електронних листів із Excel документами. У назвах файлів і темах листів згадуються актуальні та чутливі питання – розмінування, адміністративні штрафи, виробництво БпЛА, компенсації за зруйноване майно тощо.

"Станом на квітень 2025 року відомо про два види програмних засобів реалізації кіберзагрози. Перший — .NET-програма, в ресурсах якої зберігається PowerShell-сценарій, що функціонально є reverse-shell'ом, запозиченим з публічного GitHub репозиторію PSSW100AVB. 

Другий, класифікований як GIFTEDCROOK, С/C++ програма-стілер, що, серед іншого, забезпечує отримання баз даних Інтернет-браузерів Chrome, Edge, Firefox (Cookie, історія, збережені автентифікаційні дані), їх архівування за допомогою PowerShell-командлету Compress-Archive, та подальшу ексфільтрацію до Telegram", — пишуть у відомстві.

Під прицілом кіберзловмисників перебувають військові формування, правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування, зокрема, ті, що розташовані поблизу східного кордону України.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies