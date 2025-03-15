Google переведе користувачів зі старого асистента на AI Gemini

Компанія Alphabet, яка володіє брендом Google, повідомила, що має намір припинити підтримку запущеного у 2016 році цифрового голосового помічника Google Assistant. Власникам мобільних пристроїв замість нього пропонують користуватися генеративним штучним інтелектом Gemini.

Як стверджує Google у своїй заяві, мільйони людей вже встигли перейти на Gemini та оцінити його переваги. ШІ працює у 200 країнах та доступний 40 мовами. Упродовж цього року компанія має намір замінювати Google Assistant на Gemini на все більшій кількості гаджетів, не обмежуючись смартфонами.

Виробник переконує, що звичні функції цифрового помічника доступні в Gemini, тож перехід не має бути складним для користувачів. Google Assistant поступово зникатиме з цифрового магазину Play Store та перестане запускатися на пристроях - окрім тих, які через слабкі технічні характеристики не можуть підтримувати повноцінну роботу Gemini.