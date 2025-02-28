Microsoft закриває Skype

5 травня корпорація Microsoft припинить роботу Skype, служби дзвінків і обміну повідомленнями. Це стається після 21 року роботи Skype.

Про це повідомляє CNBC.

“За ці роки ми багато чому навчилися зі Skype, який ми вклали в Teams, розвиваючи команди протягом останніх семи-восьми років. Але ми відчули, що зараз настав час, тому що ми можемо бути простішими для ринку, для нашої клієнтської бази, і ми можемо запропонувати більше інновацій швидше, просто зосередившись на Teams”, - сказав Джефф Тепер, президент програм і платформ для спільної роботи Microsoft 365.

Протягом наступних кількох днів Microsoft почне дозволяти людям входити в Teams за допомогою облікових даних Skype. Водночас контакти та чати Skype будуть перенесені.

Microsoft припинить продаж місячних підписок Skype, і користувачі з кредитами зможуть продовжувати використовувати їх у Teams.