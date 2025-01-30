Глава Microsoft заявив, що у DeepSeek є “кілька справжніх інновацій”. Компанія додала чат-бот до свого репозиторію

У середу компанія Microsoft заявила, що додала DeepSeek до свого репозиторію Azure AI Foundry із понад 1800 моделей, які можна використовувати для розробки та керування програмами штучного інтелекту. Перед цим з'явилась інформація, що Microsoft перевіряє, чи група, пов’язана з DeepSeek, отримала вихідні дані з технології OpenAI без дозволу.

Головний виконавчий директор Microsoft Corp. Сатья Наделла заявив, що у китайському ШІ-стартапі DeepSeek (модель R1) є “кілька справжніх інновацій”, передає Bloomberg.

“У DeepSeek є кілька справжніх інновацій. Очевидно, що тепер усе стає товарним і це буде широко використовуватися”, – сказав Наделла під час телефонної розмови з інвесторами після звіту Microsoft про квартальні результати в середу.

Видання зазначає, що ситуація із DeepSeek спонукає інвесторів задуматися, чи потрібно компанії Наделли витрачати стільки грошей на інфраструктуру ШІ. Хіба Microsoft і партнер OpenAI (власник chatGPT) не можуть навчати свої моделі штучного інтелекту та обробляти запити користувачів дешевше? Наделла каже, що вони вже над цим працювали.

“Ми вже багато років спостерігаємо значне підвищення ефективності як у навчанні, так і в висновках”, – сказав він. Корпорація Майкрософт використовувала своє програмне забезпечення, щоб досягти кращої продуктивності та економії коштів від кожного нового покоління моделей штучного інтелекту та обладнання ШІ.

Наделла зазначив, що Microsoft виконала велику роботу в партнерстві з OpenAI. Він додав, що недостатньо випустити найкращу нову модель. Ви повинні зробити її рентабельною у використанні.

Microsoft все ще планує витратити 80 мільярдів доларів на центри обробки даних у цьому фінансовому році, щоб допомогти задовольнити попит клієнтів на її продукти штучного інтелекту, хоча компанія очікує, що зростання витрат зменшиться в 2026 фінансовому році, який розпочнеться 1 липня.

У вівторок Bloomberg повідомило, що Microsoft і OpenAI перевіряють, чи група, пов’язана з DeepSeek, отримала вихідні дані з технології OpenAI без дозволу.

Видання зазначає, що це не завадило Microsoft запропонувати клієнтам модель DeepSeek. У середу компанія заявила, що додала R1 до свого Azure AI Foundry, репозиторію з понад 1800 моделей, які компанії можуть використовувати для розробки та керування програмами штучного інтелекту.