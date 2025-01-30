ХАМАС звільнив 8 заручників – трьох ізраїльтян і п’ятьох іноземців (оновлено)

Тепер Ізраїль сьогодні має звільнити із в'язниць 110 палестинських бойовиків.

Сьогодні зранку 30 січня бойовики ХАМАС звільнили ізраїльську військовослужбовицю Агам Бергер, повідомило Times of Israel. Палестинські бойовики взяли Агам Бергер у заручники 7 жовтня 2023 року. Таким чином вона знаходилася у полоні 482 дні.

Згодом ХАМАС звільнив ще сімох заручників – двох громадян Ізраїлю (Гадо Моше Мозеса та Арбель Йехуд) та п'ять іноземців.

Бойовики передали їх представникам Червоного Хреста Абель, повідомила Армії оборони Ізраїлю.

Тепер Ізраїль сьогодні має звільнити 110 палестинських бойовиків.

Це вже третій обмін у рамках угоди про припинення вогню.

19 січня ХАМАС передав Ізраїлю перших трьох заручників, жінок. 31-річну Штайнбрехер та 28-річну Дамарі викрали з Кфар-Аза, а 24-річну Гонен ‒ з музичного фестивалю Nova 7 жовтня 2023 року. 25 січня ХАМАС передав ще чотирьох заручниць Ізраїлю.

Угода про припинення вогню була укладена за посередництва Катару та Єгипту та підтримки Вашингтона. Угода передбачає початкове шеститижневе перемир'я, протягом якого ХАМАС звільнить 33 заручники в обмін на сотні палестинців, яких відпустить Ізраїль.