Екссенатора-демократа Менендеса засудили до 11 років позбавлення волі по справі про корупцію

Колишнього сенатора-демократа від Нью-Джерсі Боба Мененденса засудили до 11 років позбавлення волі. У липні 71-річного екссенатора визнали винним у 16 пунктах звинувачення, зокрема отриманні хабарів, вимаганні, змові та перешкоджанні правосуддю, пише CBS News.
Прокурори вимагали присудити експолітику 15 років позбавлення волі – у зв'язку з "серйозністю злочинів, величезною шкоду, якої вони завдали громадській довірі" та необхідністю застерегти інших від таких зловживань. Захист же наполягав на тому, щоб Мененденс отримав не більше двох років ув'язнення, бо він зазнав фінансового та професійного краху, а також у зв'язку з літнім віком.
Одне зі звинувачень проти екссенатора стосувалося отримання подарунків від катарців, зокрема квитків на Гран-прі Формули 1. Також його звинуватили в отриманні хабарів від трьох бізнесменів та наданні в обмін на це послуг.
Фігурувала в справі і жінка Мененденса, Надін. Один з бізнесменів, Хосе Урібе, визнав себе винним по справі сенатора. Його звинувачували в тому, що він купив Надін Мененденс автомобіль, а сенатор намагався вплинути на кримінальні розслідування за участю ділових партнерів Урібе.
- Агенти ФБР, які обшукали будинок сенатора в Нью-Джерсі, знайшли сховок із золотими злитками вартістю понад 100 000 доларів США та понад 486 000 доларів готівкою.
- Сенатор тричі обіймав посади на всіх рівнях влади в Нью-Джерсі.
- Після роботи в Асамблеї штату Нью-Джерсі, Сенаті штату та, зрештою, у Палаті представників США, він був призначений до Сенату США в 2006 році. Пізніше того ж року він виграв вибори.
- Його політична кар’єра пережила свою першу серйозну кризу в 2015 році, коли йому пред’явили звинувачення, пов’язане із підкупом багатим офтальмологом із Флориди.
- У той час Менендес рішуче заперечував звинувачення та пообіцяв не залишати Сенат. У 2017 році судовий процес завершився нічим.
- У січні американського сенатора Менендеса обвинуватили в отриманні подарунків від Катару. Сенатор, зокрема, отримав квитки на автоперегони в обмін на коментарі на користь уряд Катару.