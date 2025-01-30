Екссенатора-демократа Менендеса засудили до 11 років позбавлення волі по справі про корупцію

Колишнього представника штату Нью-Джерсі в Конгресі звинувачували в отриманні хабарів від бізнесменів і наданні в обмін на це послуг.

Колишнього сенатора-демократа від Нью-Джерсі Боба Мененденса засудили до 11 років позбавлення волі. У липні 71-річного екссенатора визнали винним у 16 пунктах звинувачення, зокрема отриманні хабарів, вимаганні, змові та перешкоджанні правосуддю, пише CBS News.

Прокурори вимагали присудити експолітику 15 років позбавлення волі – у зв'язку з "серйозністю злочинів, величезною шкоду, якої вони завдали громадській довірі" та необхідністю застерегти інших від таких зловживань. Захист же наполягав на тому, щоб Мененденс отримав не більше двох років ув'язнення, бо він зазнав фінансового та професійного краху, а також у зв'язку з літнім віком.

Одне зі звинувачень проти екссенатора стосувалося отримання подарунків від катарців, зокрема квитків на Гран-прі Формули 1. Також його звинуватили в отриманні хабарів від трьох бізнесменів та наданні в обмін на це послуг.

Фігурувала в справі і жінка Мененденса, Надін. Один з бізнесменів, Хосе Урібе, визнав себе винним по справі сенатора. Його звинувачували в тому, що він купив Надін Мененденс автомобіль, а сенатор намагався вплинути на кримінальні розслідування за участю ділових партнерів Урібе.